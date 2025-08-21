“Estivemos e estamos a dar o máximo”, Montenegro fala sobre os incêndios em Portugal

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Conselho de Ministros esteve hoje reunido em Aveiro e aprovou um total de 45 medidas para responder aos incêndios
Luís Montenegro falou ao país esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros extraordinário que se realizou em Aveiro devido aos incêndios que têm afetado Portugal e garantiu: “Estivemos e estamos a dar o máximo”.
PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
“Projetamos nos próximos anos a adoção de políticas e medidas”, por isso foi aprovado um plano de intervenção para as florestas 2025-2050. Com o objetivo de criar “um verdadeiro pacto” para a prevenção das florestas e de incêndios, avançou o primeiro-ministro. Para isso o documento vai ser remetido “à Assembleia da República para a realização de um debate sobre o seu conteúdo”, esse mesmo documento será enviado à Comissão Europeia tendo em vista o financiamento que promove a prevenção.
Na reunião foram aprovadas um total de 45 medidas, consideradas como um quadro a adotar em circunstâncias similares às das últimas semanas que permitam ser “a base a partir da qual os governos poderão de forma rápida, ágil, colocar no terreno instrumentos e medidas de apoio à recuperação das zonas e pessoas afetadas”.
O primeiro-ministro destacou algumas das medidas, como o reforço dos cuidados de saúde nas zonas afetadas, com isenção de taxas moderadores e medicamentos gratuitos, apoios financeiros às famílias para despesas de sustentabilidade quando comprovada situação de carência económica, apoios imediatos para a agricultura e à tesouraria e capacidade reprodutiva das empresas afetadas.
O líder do PSD começou por recordar que estamos "há 25 dias seguidos a enfrentar condições meteorológicas extremas e incêndios de grandes dimensões" no território português. O primeiro-ministro reforçou que o dispositivo no terreno conseguiu apagar nos primeiros 90 minutos mais de 93% das ignições, o que considera que impediu que houvesse mais incêndios de grandes dimensões.
“Estivemos e estamos a dar o máximo”, Montenegro fala sobre os incêndios em Portugal
