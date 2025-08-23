Morreu esta madrugada o homem que ficou ferido no incêndio do Sabugal

O homem ferido com gravidade num incêndio no Sabugal na terça-feira, que foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, morreu na madrugada deste sábado, disse à Lusa fonte hospitalar.



Bombeiro combate incêndio no Sabugal, com feridos e um em estado grave MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

De acordo com a fonte, a vítima "faleceu esta madrugada, vítima do quadro grave que tinha".

O homem tinha 75% da área corporal queimada e outras comorbidades prévias.

O operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator), de 45 anos, ficou gravemente ferido em operações de combate ao incêndio no concelho do Sabugal.

A vítima foi estabilizada no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto.

Em relação aos três feridos nos incêndios que se encontram internados no Hospital de Coimbra, fonte do gabinete de imprensa disse que "não há alterações" no seu estado clínico.

Uma das vítimas, ferida num acidente de um carro de bombeiros, na Covilhã, que provocou também uma vítima mortal, encontra-se "estabilizado, depois da cirurgia realizada no domingo", segundo a fonte.

Neste hospital encontra-se também internado, com queimaduras graves e "prognóstico reservado", o enfermeiro ferido quando tentava ajudar populares no combate às chamas em Vila Franca do Deão, do distrito da Guarda.

O terceiro ferido internado em Coimbra, desde quinta-feira, é um bombeiro de Pinhel, que sofreu queimaduras graves no incêndio que começou na quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda.

De acordo com a fonte do Hospital de Coimbra, a situação clínica deste voluntário de Pinhel "está estável".

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem hoje mais dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 22 de agosto arderam cerca de 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.