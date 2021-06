Berardo só tem uma garagem em seu nome, mas desde 2019 inaugurou dois novos museus

Joe Berardo foi convocado para responder às questões da comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. No dia 10 de maio de 2019 afirmou não ter, "pessoalmente", qualquer dívida e responsabilizou os bancos por lhe terem emprestado dinheiro: "O meu trabalho é ir pedir dinheiro, para rentabilizar, não deu certo, na vida é assim", disse na altura. Mas a verdade é que desde que esteve presente na comissão de inquérito, em 2019, e até ao dia em que foi detido pela Polícia Judiciária, Joe Berardo fundou dois museus, um deles há menos de três meses. Esta terça-feira, o empresário foi detido no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária que investiga "quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros".



Joe Berardo assegura que só tem em seu nome uma garagem no Funchal e que mora num apartamento arrendado - disse não saber quanto pagava de renda mensalmente - que é detido pela Atram, empresa a que Berardo preside. As suas empresas devem mil milhões a bancos (incluindo quase meio milhão à CGD), mas essas dívidas não impedem o comendador de continuar a abrir museus. Só desde 2020 abriu dois.

No Alentejo, em Estremoz, em parceria com a autarquia local, Joe Berardo inaugurou, em 2020, um museu dedicado à sua coleção de azulejos, com exemplares que que datam do século XIII até a exemplares contemporâneos.