A "golpada" de Berardo aos bancos. Comendador foi detido

Foi em 2016 que, após terem negociado um acordo para o pagamento da dívida, que os três bancos credores do comendador - Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP e Novo Banco - se aperceberam que o que Joe Berardo tinha dado como penhor, afinal, não podia ser penhorado. Esta terça-feira, o empresário madeirense e o advogado André Luiz Gomes foram detidos por suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento, no âmbito de uma megaoperação da Polícia Judiciária.



À época, o acordo incidiu sobre os títulos de participação na Associação Colecção Berardo, a proprietária da vasta colecção de arte contemporânea do empresário. Porém, a 22 de abril de 2016, já depois do acordo, a Assembleia Geral da Associação reuniu sem a presença dos bancos e procedeu a uma alteração dos estatutos, ficando a constar na "nova" versão que a decisão de entrega dos títulos de participação como colateral ou penhor tinha que ser ratificada pela própria Assembleia Geral.



Seis meses depois, os bancos, apercebendo-se da "manobra" e invocando a sua qualidade de credores com direitos especiais, promoveram uma nova Assembleia Geral com o objectivo de "reverter" as alterações feitas a 22 de Abril de 2016, sobretudo retirando dos estatutos a prerrogativa do "consentimento" dado à Assembleia Geral para a transmissão "a qualquer título" dos títulos de participação da colecção.