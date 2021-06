Elementos da Polícia Judiciária estão desde esta manhã no ministério de Graça Fonseca a recolher elementos no âmbito da operação que levou à detenção de Joe Berardo, esta manhã.

PJ está no Ministério da Cultura a recolher provas para o caso Berardo

A Polícia Judiciária (PJ) está desde as oito da manhã no Ministério da Cultura a recolher provas para o processo que envolve o empresário e colecionador de arte Joe Berardo, segundo apurou a SÁBADO. A SÁBADO questionou o Ministério da Cultura e aguarda resposta. As buscas estão a ser acompanhadas por Sara Gil Perestrello, chefe de gabinete de Graça Fonseca.