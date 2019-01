Autoridades suspeitam de esquema que envolvia empréstimos de jogadores nunca utilizados e que serviam para pagar favores a vários clubes de dimensões menores.

A Polícia Judiciária suspeita que o Benfica organizou um esquema que envolvia empréstimos de jogadores nunca utilizados e que serviam para pagar favores a vários clubes de dimensões menores, mas também da Primeira Liga. Segundo o Correio da Manhã, a PJ recolheu também indícios fortes de que, em pelo menos três jogos, os "encarnados" pagaram ou ofereceram dinheiro para que clubes da Primeira Liga ganhassem ao FC Porto.



Foi mais de um ano de investigações da Polícia Judiciária do Porto que agora foram para Lisboa para integrar o megaprocesso que poderá fazer sentar o Benfica no banco dos réus. A Polícia Judiciária tinha já reunido inúmeros documentos e também há vários testemunhos que apontam para um plano criminoso que tinha o epicentro na Luz. A "passagem" do processo para Lisboa abre uma guerra no Ministério Público, mas não põe em causa a investigação.



Segundo o CM apurou, o Desportivo das Aves, o Chaves, o Setúbal e também o Paços de Ferreira estão a ser investigados.



