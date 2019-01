Novo programa de Cristina Ferreira na SIC terá como o seu primeiro convidado o presidente do Benfica e adianta que "talvez" Vieira anuncie um novo treinador.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, será o primeiro convidado na estreia do novo programa de Cristina Ferreira na SIC, marcada para a próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro, pelas 10 horas.



Esta será a primeira aparição pública do presidente das "águias" após a saída do treinador da equipa principal de futebol, Rui Vitória. Nas redes sociais, Cristina Ferreira descreve Vieira como "o homem que milhares de portugueses querem ouvir" e que "comanda os destinos do Benfica há mais de uma década".



Cristina Ferreira indica ainda que "talvez" o presidente anuncie no programa o novo treinador do clube da Luz.