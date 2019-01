O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a saída de Rui Vitória como treinador da equipa principal. Para o seu lugar, as "águias" chamaram o técnico da equipa B, Bruno Lage, mas o percurso de ambos cruza-se antes, muito antes.

No ano de 2004, Luís Filipe Vieira iniciou uma revolução no futebol do clube da Luz e apontou António Carraça como gestor do futebol de formação. Com um plano assentado na juventude e a pensar na construção de um centro de treino e estágio inovador – o Caixa Futebol Campus, no Seixal, viria a ser inaugurado em 2006 -, o novo presidente apostou em dois jovens treinadores para liderar os juniores e juvenis do Benfica, aconselhado por Carraça.

O novo treinador dos sub-19 das "águias", Rui Vitória, chegava do Vilafranquense, a disputar a antiga II Divisão B. Para os sub-17 foi nomeado como treinador Bruno Lage, depois de ter sido adjunto de Fazendense, Estrela de Vendas Novas e Sintrense. Ambos com o perfil semelhante: licenciaturas em Educação Física e históricos em clubes humildes do futebol nacional.

Enquanto Rui Vitória ficou apenas dois anos na formação do Benfica, Bruno Lage passou pelos três escalões de formação até 2012, sagrando-se campeão de iniciados em 2008/09 e de juvenis em 2010/11. Durante este tempo, treinou jogadores que chegaram a palcos internacionais ou à Primeira Liga em Portugal como Bernardo Silva, João Cancelo, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Bruno Varela, Ricardo Horta, Rony Lopes, Bruno Gaspar ou Ivan Cavaleiro.

"Passei oito anos num sítio especial que marcou a minha carreira. Quando entrei aqui com 27 anos foi quando senti mais aquela oportunidade de seguir uma carreira profissional. Recordo-me de um período importante, ainda sem o centro de estágio, de trabalhar nos Pupilos do Exército, e depois já com o Seixal. Um dos fisioterapeutas chegou a ser meu atleta, o João Ribeiro. O que me recordo? Dos primeiros treinos, do primeiro jogo, do início de uma nova era", contou Lage em entrevista à BTV este verão.

Discreto e trabalhador, tem em Jaime Graça a sua principal referência e razão pela qual se apaixonou pelo Benfica. O "Catalunha", como era conhecido, passou pelo Vitória de Setúbal antes de ganhar sete Campeonatos e três Taças de Portugal pelas "águias" até 1975. Conheceu Lage em Setúbal, onde este também foi assistente de formação e viria a encontrá-lo na Luz, onde o antigo médio era coordenador.

"Jaime Graça tem de marcar, foi uma pessoa importante na minha carreira e na minha vida pessoal. Conheci-o em Setúbal antes do Benfica, e encontrei-o aqui de novo como coordenador. É um nome que tem de saltar logo em primeiro lugar. Mas depois há Nené, Bastos Lopes, José Henrique, Bento, Chalana, Valido… Pessoas que me ajudaram a conhecer e perceber o que é o Benfica, sem esquecer os atletas que treinei e que me fizeram evoluir."

Durante o tempo em que o novo treinador do Benfica construía as bases do futuro do clube, Vitória aproveitou para assentar o seu nome no futebol português. No Fátima, para onde foi em 2006, conseguiu duas promoções à II Liga e um título do terceiro escalão, em 2009, que lhe abriram as portas do campeonato principal.

Estreou-se na divisão principal pelo Paços de Ferreira no ano seguinte e, na sua primeira época, terminou em sétimo lugar e marcou presença na final da Taça da Liga, que perderia contra o Benfica. Em 2013, assinou pelo Vitória de Guimarães e venceu a Taça de Portugal, precisamente frente ao Benfica – no ano em que as "águias" perderam três títulos, campeonato, taça e Liga Europa, em menos de duas semanas.

Por esta altura, já Bruno Lage havia saído da formação da Luz, rumando aos Emirados Árabes Unidos e ao Dubai para treinar a equipa B e juniores do Al-Ahli. Em 2015, surgiu o convite de Carlos Carvalhal para ser adjunto do Sheffield Wednesday em Inglaterra, algo que lhe mudou a vida.

"Chego ao futebol inglês com Carvalhal, sem ele não era possível. Já tinha feito vários estágios com ele, treinava no Benfica à tarde/noite e observava muito os treinos dele de manhã, no Belenenses e no V. Setúbal. Tornámo-nos amigos no Dubai", afirmou na mesma entrevista à Benfica TV.



Regresso ao Benfica dos dois filhos pródigos

Nesse "verão quente" de 2015, aconteceu uma troca de cadeiras: Jorge Jesus, o então treinador do Benfica, assinou pelo Sporting e deixou o lugar vago. Para ele, Vieira chamou Rui Vitória, que havia conseguido um 5º lugar pelo Guimarães no campeonato anterior.

O novo treinador suplantou Jesus nas duas primeiras épocas ao comando das "águias" e venceu também uma Taça de Portugal (2017), uma Taça da Liga (2016) e duas Supertaças (2017 e 2018).