Vários distritos apresentam temperaturas mínimas negativas.

O sol de inverno vai voltar a marcar presença este sábado, mas algumas regiões de Portugal Continental contam com temperaturas negativas.



Exemplo disso são os distritos de Braga, Bragança e Vila Real, onde é esperado 1 grau negativo de temperatura mínima, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Em Lisboa, as temperaturas variam entre 6 graus de mínima e 14 de máxima.



No Porto, a temperatura mínima desce aos 4 graus, com máximas de 15. Para Faro, esperam-se 8 graus de mínima, 18 de máxima.



É esperada uma onda de frio em Portugal Continental, mas sem previsão de chuva.