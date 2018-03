Durante dez anos, Feliciano Barreiras Duarte recebeu subsídios indevidos do Parlamento, avança este sábado o Observador. O secretário-geral do PSD deu a morada de casa dos pais, no Bombarral, para o cálculo de ajudas de custo na Assembleia da República quando, durante nove desses dez anos, vivia na Avenida de Roma, em Lisboa.

Segundo os serviços da Assembleia da República, Barreiras Duarte "declarou, para efeitos de cálculo de ajudas de custos e despesas de deslocação" que era "residente no Bombarral" entre 1999 e 2009.

Actualmente, um deputado que viva no distrito de Leiria recebe entre 900 e mil euros mensais em subsídios de deslocação.



De acordo com regras em vigor no Estatuto Remuneratório e outros Direitos dos Deputados, deputados que vivam em Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas recebem 23,05 euros de ajudas de custo "em cada dia de presença em trabalhos parlamentares". Já um deputado cuja residência seja fora de Lisboa recebe 69,19 euros de ajudas de custo por cada dia em funções - mais 46,14 euros por dia do que os primeiros.

O secretário-geral do PSD garante que tinha no Bombarral a sua "morada fiscal", alegando até "perder dinheiro" com a escolha de não ter posto o endereço de Lisboa.

"Sendo a morada fiscal a única relevante para qualquer efeito administrativo e fiscal, incluindo o direito de voto, entendi que naturalmente era essa a morada que devia colocar no registo da Assembleia da República", disse Feliciano Barreiras Duarte ao Observador.

Um parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República, de 1989, que esclarece o conceito de uma "residência habitual", não dá razão a Barreiras Duarte. "O local da residência habitual, estável e duradoura de qualquer pessoa, ou seja, a casa em que a mesma vive com estabilidade e em que tem instalada e organizada a sua economia doméstica, envolvendo, assim, necessariamente, fixidez e continuidade e constituindo o centro da respectiva organização doméstica referida", explica o parecer.