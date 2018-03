O secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, vai continuar no cargo apesar de estar a ser investigado pelo Ministério Público. Em causa, está uma alegada informação falsa no currículo do social-democrata, que diz-se visiting scholar da Universidade Pública de Berkeley, EUA, "desde Junho de 2009". Ao semanário Expresso, Barreiras Duarte diz que está "totalmente disponível para colaborar com o DIAP".



"Estou totalmente disponível para colaborar com o DIAP, explicar todo o meu trajecto académico e apresentar todo trabalho de investigação que fiz ao longo destes anos", disse à edição online do semanário. Apesar da abertura do inquérito ser um procedimento "normal", o social-democrata sublinhou que, "neste caso", o MP actuou "depressa".



Recorde-se que, na descrição do percurso profissional, Barreiras Duarte diz-se visiting scholar da Universidade Pública de Berkeley, EUA, "desde Junho de 2009". Duarte indicou que "está a concluir o doutoramento com uma tese sobre ‘Políticas Públicas e Direito da Imigração’ em parceria com a Universidade Pública de Berkeley, Califórnia, EUA, com o estatuto de visiting scholar.

Ao jornal Sol, a Universidade norte-americana desmentiu que Duarte figure nos registos de professores convidados. Deolinda Adão, que assina a carta apresentada por Duarte como prova do seu estatuto de visiting scholar, garantiu na altura que o documento é forjado e diz estar "pronta a declarar em tribunal que esse documento é uma falsificação".

Também no relatório profissional referente à sua tese de mestrado em Direito, tal como noticiou a SÁBADO, Feliciano Barreiras Duarte referiu várias vezes o seu estatuto de visiting scholar (professor convidado) na Universidade de Berkeley, nos EUA, que não possui. O documento foi entregue à Universidade Autónoma de Lisboa pelo secretário-geral do PSD e data de Setembro de 2014.



Barreiras Duarte: "Não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkely"



Entretanto, em comunicado enviado esta noite, Barreiras Duarte sublinha que nada fez de errado no chamado processo de Berkeley. "Todos os movimentos e acções relacionados com esse caso estão devidamente documentados e são inequívocos quanto à minha inocência; fui convidado para ‘visiting scholar’ (estatuto que não confere qualquer grau académico) e não me fiz convidado; não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkely – nem financeiro, nem académico, nem profissional, nem político", afirmou.



"Ontem, no jornal Observador, ficámos a conhecer uma posição de uma professora da Universidade de Berkeley, dando como verdadeiro um documento que antes tinha garantido que era falso; ou seja, a principal e mais grave acusação de que tenho sido alvo, a de falsificação de documentos, em que alguns acreditaram, cai por terra", frisa Barreiras Duarte.