secretário-geral do PSD terá facultado a morada de casa dos pais, no Bombarral, para o cálculo de ajudas de custo na Assembleia da República quando, durante nove desses dez anos, vivia na Avenida de Roma, em Lisboa.

urante dez anos, Feliciano Barreiras Duarte recebeu subsídios indevidos do Parlamento . O informação errada no currículo de Barreiras Duarte, o Observador avançou este sábado que d

Feliciano Barreiras Duarte pode deixar o cargo de secretário-geral do PSD nos próximos dias. De acordo com a notícia avançada pela TSF, a polémica com o currículo do deputado está a gerar desconforto na direcção do partido, sendo que Rui Rio já terá lançado um ultimato a Barreiras Duarte: ou se demite ou dá uma explicação pública sobre o caso.Fonte próxima da direcção do PSD garantiu à TSF que caso Barreiras Duarte opte pela demissão, Rio vai aceitar o pedido na hora. A polémica em torno do secretário-geral dos sociais-democratas já se arrasta a alguma tempo e o presidente do PSD quer resolver o problema o mais breve possível.O Diário de Notícias lembra na edição deste sábado que também um dos vice-presidentes do partido, Castro Almeida, disse que Barreiras Duarte tem de "ponderar se tem ou não tem condições" para continuar no cargo. "Tenho a certeza de que ele está a avaliar", confessou em entrevista à Antena 1, lembrando que a polémica já se arrasta "há algum tempo".Recorde-se que além da

Segundo os serviços da Assembleia da República, Barreiras Duarte "declarou, para efeitos de cálculo de ajudas de custos e despesas de deslocação" que era "residente no Bombarral" entre 1999 e 2009. Actualmente, um deputado que viva no distrito de Leiria recebe entre 900 e mil euros mensais em subsídios de deslocação.



Ao que a SÁBADO apurou, Barreiras Duarte pediu em 2008 um parecer sobre uma eventual incompatibilidade de um doutoramento em Berkeley e receber duas bolsas, enquanto deputado na Assembleia da República. Isto é, além da universidade norte-americana, o secretário-geral do PSD pretendia receber outra bolsa, mas desta vez da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). A própria instituição já esclareceu que tal nunca chegou a acontecer.



Toda a polémica começou na descrição do percurso profissional de Barreiras Duarte, que se diz visiting scholar da Universidade Pública de Berkeley, EUA, "desde Junho de 2009". O deputado do PSD indicou que "está a concluir o doutoramento com uma tese sobre 'Políticas Públicas e Direito da Imigração' em parceria com a Universidade Pública de Berkeley, Califórnia, EUA, com o estatuto de visiting scholar.



Ao Sol, a Universidade norte-americana desmentiu que Barreiras Duarte figure nos registos de professores convidados. Deolinda Adão, que assina a carta apresentada como prova do seu estatuto de visiting scholar, garantiu na altura que o documento é forjado e diz estar "pronta a declarar em tribunal que esse documento é uma falsificação".



A Procuradoria-Geral da República já enviou ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa "elementos" acerca do currículo de Feliciano Barreiras Duarte.