Um atropelamento junto à praia das Avencas (Parede), no sentido Cascais-Lisboa, matou um homem de 70 anos.

O trânsito na Avenida Marginal, que liga Lisboa a Cascais, foi reaberto pelas 11:50, depois de ter estado cortado quase toda a manhã por causa de um atropelamento que provocou um morto, informou fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o corte de trânsito nos dois sentidos, entre as 09:30 e as 11:50, deveu-se a um atropelamento junto à praia das Avencas (Parede), no sentido Cascais-Lisboa.



Contactado pela Lusa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que a vítima é um homem com cerca de 70 anos.



No local estiveram o INEM, a PSP e os bombeiros da Parede.