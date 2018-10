Avenida Marginal cortada nos dois sentidos devido a atropelamento

Segundo o Correio da Manhã, há uma vítima mortal a registar, um homem que estaria a atravessar a rua quando foi colhido por um carro.

O trânsito na Avenida Marginal, que liga Lisboa a Cascais, está cortada nos dois sentidos desde cerca das 09h30 devido a um atropelamento. Segundo o Correio da Manhã, há uma vítima mortal a registar, um homem que estaria a atravessar a rua quando foi colhido por um carro.



Fonte do Comando Metropolitano da PSP disse à Lusa que o atropelamento se deu no sentido Cascais-Lisboa, junto à praia das Avencas.



No local, pelas 10:20, estavam um motociclo de emergência médica do INEM de Cascais, a Viatura Médica de Reanimação e Emergência (VMER) de Cascais, uma ambulância dos bombeiros da Parede e a PSP.