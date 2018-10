Presidente do PSD falou sobre o caso do roubo das armas de Tancos que envolve o ex-ministro da Defesa.

O presidente do PSD, Rui Rio, falou esta quinta-feira sobre o caso do roubo das armas de Tancos e do envolvimento do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



"Não é muito normal que numa matéria destas o ministro da Defesa não transmita uma coisa destas ao primeiro-ministro, mas isso terá de ser ele a dizer a razão", começou por dizer Rui Rio, referindo-se sobre o facto de António Costa poder ter conhecimento do sucedido.

Questionado sobre o facto da possibilidade de chamar o primeiro-ministro à Comissão do Parlamento de Inquérito mesmo que possa responder apenas por escrito, o presidente do PSD foi claro.



"Eu não vou atrás de foguetes. Não me lembro de um primeiro-ministro vir a uma Comissão. O primeiro-ministro pode vir ao plenário, que é sede própria para um ministro responder. Devemos manter o respeito institucional e o sentido de Estado. O primeiro-ministro tem de dar explicações, mas no plenário, não vai à Comissão", concluiu.



Recorde-se que o tenente-general Martins Pereira, chefe de gabinete de Azeredo Lopes, que se demitiu já este mês face ao escândalo da farsa montada pela PJ Militar quanto ao aparecimento das armas furtadas de Tancos, e ao encobrimento dos autores do crime, admitiu ter sido informado por dois dos envolvidos – major Brazão, investigador, e coronel Luís Vieira, director da PJM – sobre o esquema que aqueles tinham montado. Segundo o Correio da Manhã, Martins Pereira não se remeteu ao silêncio, ao ser interrogado pelos procuradores do DCIAP, e contou que dera conhecimento ao ministro sobre o que lhe foi participado.