Autoridades procuram menino de dois anos desaparecido em Proença-a-Velha. Estava na companhia de uma cadela

Um menino de dois anos está desaparecido em Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova.





A GNR e PJ está no local a fazer buscas com auxilio de populares.Segundo apurou o, Noah saiu de casa por volta das 8h00 desta quarta-feira com a cadela, de nome Melina, e nunca mais foi visto.À Lusa, o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano confirmou terem recebido "o alerta às 08h30 da manhã e, entretanto, foi montado uma operação de busca e resgate e que a esta hora [17h30] continua no terreno com um forte dispositivo".Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui drones, equipas cinotécnicas e mais de 20 militares da GNR.Alguns populares também se juntaram às buscas que estão a decorrer numa área "bastante alargada" daquela localidade.Em atualizaçãoCom Lusa