Pegadas na direção de um curso de água. O que se sabe do desaparecimento da criança de Idanha-a-Nova

Bebé de dois anos e meio estará desaparecido desde as primeiras horas da manhã de ontem, quarta-feira. Buscas já encontram pegadas e peças de roupa que podem ser do menino, mas ainda não há pistas do seu paradeiro. Pegadas parecem estar na direção de um curso de água, confirma a GNR.

Há mais de 30 horas que as autoridades procuram Noah, de dois anos e meio, que terá desaparecido da sua casa em Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova. Segundo o alerta dado pelos pais, o bebé terá desaparecido algures entre as 05h30 e as 08h00 de ontem, quarta-feira. Ainda durante a noite de ontem foi encontrada uma t-shirt que a mãe diz pertencer a Noah. Foram ainda encontradas pegadas. Já esta manhã foram localizadas mais peças de roupa: uma fralda, uma galocha e uns calções, que podem ser também da criança.



Saiu enquanto a mãe do dormia

Ao que os pais terão relatado, o pai de Noah terá saído de casa pelas 05h30 para trabalhar nos campos próximos de casa. Dentro de casa, a dormir ficaram a mulher, a filha mais velha, de 6 anos, e Noah. Pelas 08h00, a mãe terá acordado e percebeu que apenas a filha mais velha estava na cama.



Percebeu que as galochas de Noah e a cadela da família, Melina, também não estavam em casa.