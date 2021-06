Menino desaparecido. "O mais importante é transmitir-lhe segurança"

Encontrado 36 horas depois de ter desaparecido, desidratado e com algumas escoriações, numa zona de mato de difícil acesso, próxima da povoação de Medelim, a cerca de quatro quilómetros da casa onde vivia com os pais, a irmã e a cadela que o acompanhava no momento do desaparecimento, na freguesia de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, o pequeno Noah, com pouco mais de dois anos e meio poderá vir a ter sequelas psicológicas desta experiência traumática – ou não.



Muito depende agora da reação da família, que deve ser auxiliada, nos próximos tempos, a lidar com o caso.



Essa é a opinião de Rute Agulhas, psicóloga com especializações em Psicoterapia e Psicologia da Justiça e autora de livros sobre temas como divórcio, parentalidade e psicologia forense, que a SÁBADO entrevistou.