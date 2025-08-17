Autárquicas: Mais de 50 deputados candidatos a presidentes de câmara, quase todos do Chega

Além do Chega, apenas PSD, IL e CDS-PP têm deputados como cabeças de lista para os executivos municipais.

Mais de 50 deputados concorrem a presidências de câmara nas autárquicas de outubro, com o Chega a liderar com 44 candidaturas, o PSD a apresentar sete parlamentares e os partidos à esquerda sem qualquer deputado a encabeçar listas locais.



Para as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro, o Chega é o partido que mais aposta nos seus parlamentares para encabeçar listas no poder local, com 44 candidatos a presidências de câmara e 15 a assembleias municipais, ficando de fora, no grupo parlamentar, apenas o líder, André Ventura.

O partido tem como objetivo vencer as eleições a nível nacional e conquistar câmaras em todo o país, o que, a concretizar-se, levaria a uma reformulação da bancada, uma vez que as funções executivas em autarquias são incompatíveis com o exercício do mandato de deputado.

Não são ainda conhecidos todos os candidatos, mas o Chega já oficializou as candidaturas de Pedro Pinto, que lidera a lista do partido à Câmara Municipal de Faro, de Rita Matias, líder da juventude do Chega, que se candidata à Câmara de Sintra, Rui Paulo Sousa, candidato na Amadora, Bruno Nunes, em Loures, e o ex-PSD Rui Cristina, em Albufeira.

Além do Chega, apenas PSD, IL e CDS-PP têm deputados como cabeças de lista para os executivos municipais.

Os sociais-democratas são o segundo partido com maior representação parlamentar na liderança das listas ao poder local, com sete deputados a ambicionarem presidências de câmara, e que terão de renunciar ao lugar no parlamento em caso de vitória: Cristóvão Norte (Faro), Emídio Guerreiro (Gondomar), Hugo Oliveira (Caldas da Rainha), Gonçalo Valente (Ourique), Ricardo Araújo (Guimarães), Sofia Carreira (Leiria) e Sonia dos Reis (Grândola).

A IL avança com o antigo líder, Rui Rocha, à Câmara de Braga e o CDS-PP com o líder parlamentar, Paulo Núncio, à autarquia de Vila Franca de Xira.

À esquerda, o PS, ainda sob a liderança de Pedro Nuno Santos, decidiu que a liderança de uma candidatura autárquica seria fator de exclusão para a presença nas listas à Assembleia da República e, por isso, não tem qualquer nome do grupo parlamentar a liderar listas para câmaras municipais.

Também nenhum dos 12 deputados do Livre, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP será candidato. No entanto, os comunistas apresentam como cabeça de lista a Évora o atual eurodeputado João Oliveira.