Autárquicas. Guia para ser candidato pelo Chega

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 22 de julho de 2025 às 23:00

Fins de semana de convívio, visitas de estudo ao parlamento, formações para aprender a falar com jornalistas e a ser candidato: como o Chega recruta e prepara para as Autárquicas.

A dois dias do debate do Estado da Nação, oito candidatos a juntas de freguesia pelo Chega na Área Metropolitana de Lisboa vagueavam pelo parlamento. Foram convidados para conhecer os deputados, ver como o gabinete trabalha e inteirar-se das posições do partido. Esta visita não foi um caso isolado. Por norma, estes dias servem de formação e “inspiração”, descreve um dos candidatos à SÁBADO. “É engraçado. Temos oportunidade de interagir com os deputados, que são pessoas normais. É bom ver o André Ventura e sentirmo-nos apoiados. Dão-nos mesmo formação sobre várias coisas”, continua. Fala-se sobre as notícias do dia, os temas do partido, a comunicação social.

