Sábado – Pense por si

Portugal

Autárquicas. As guerras em Lisboa e no Porto

Rita Rato Nunes , Marco Alves 22 de julho de 2025 às 23:00

A distribuição de lugares na capital e a caça ao eleitorado de Rui Moreira na Invicta. O que eles estão a fazer para vencer as duas maiores câmaras do País.

A coligação de direita encabeçada por Carlos Moedas em Lisboa foi um pequeno drama que teve sobretudo a ver com a entrada de um parceiro na relação: a IL, que se juntou ao CDS e ao PSD. Moedas tem estado sobretudo a gerir as ambições da IL e do CDS, que querem lugares elegíveis na vereação e candidatos nas juntas de freguesia em nome da coligação.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Política Rui Moreira Lisboa Partido Social Democrata Partido Socialista Porto Carlos Moedas Pedro Duarte Alexandra Leitão Manuel Pizarro
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Autárquicas. As guerras em Lisboa e no Porto