Algumas dezenas de manifestantes concentraram-se este domingo junto à meta da Volta a Portugal, em Lisboa, para contestar a participação de uma equipa israelita, afirmando que “não há lugar para o genocídio no ciclismo”.
Protesto contra Israel na Volta a Portugal devido a mortes de crianças
Empunhando bandeiras da Palestina e cartazes e envergando ‘keffyehs’, os tradicionais lenços palestinianos, os manifestantes gritavam “Free Palestine” (Palestina livre) à passagem dos ciclistas.
O protesto foi convocado por várias organizações, incluindo o Comité de Solidariedade com a Palestina e o MPPM – Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente.
Manifestantes contestam israelitas na Volta a Portugal
