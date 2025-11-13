Sábado – Pense por si

Portugal

Vêm aí novos cortes de luz. Saiba se será afetado

Luana Augusto
Luana Augusto 20:26
Quatro concelhos ficarão sem eletricidade no próximo domingo.

Depois de no passado fim de semana vários concelhos terem ficado sem energia elétrica, este domingo o cenário voltará a repetir-se. Desta vez serão quatro os concelhos que serão afetados no domingo (16), entre as 5h e as 11h30.

Novos cortes de luz vão afetar quatro concelhos no domingo. Saiba em que ruas e horários

É o caso de Lisboa, que será novamente alvo desta interrupção elétrica. As freguesias de Campolide, Lumiar e Marvila ficarão serão afetadas entre as 5h e as 11h de domingo.

No concelho de Sintra, mais precisamente na União de Freguesia de São João das Lampas e Terrugem, não haverá luz entre as 6h e as 11h.

Em Coimbra, a União de Freguesias de Coimbra irá sofrer uma interrupção na energia elétrica entre as 8h e as 11h30.

Enquanto isso, no concelho de Loulé, distrito de Faro, também o Largo Neptuno, a Praça Banco Português do Atlântico, e a Rua das Estrelas, ficarão sem luz entre as 7h e as 11h.

Numa nota publicada na da E-Redes, a empresa explica que estas interrupções "programadas" se devem à "necessidade imperiosa de efetuar manobras, trabalhos de ligação, reparação ou manutenção das infraestruturas da rede", assim como à necessidade de "corrigir situações que possam conduzir à insegurança na rede elétrica e/ou prevenir avarias".

No passado domingo, alguns pela interrupção da energia elétrica. A falta de luz afetou os municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Lagos, Olhão e Faro.

