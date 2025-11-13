Vêm aí novos cortes de luz. Saiba se será afetado

Quatro concelhos ficarão sem eletricidade no próximo domingo.
Depois de no passado fim de semana vários concelhos terem ficado sem energia elétrica, este domingo o cenário voltará a repetir-se. Desta vez serão quatro os concelhos que serão afetados no domingo (16), entre as 5h e as 11h30.
Novos cortes de luz vão afetar quatro concelhos no domingo. Saiba em que ruas e horários
É o caso de Lisboa, que será novamente alvo desta interrupção elétrica. As freguesias de Campolide, Lumiar e Marvila ficarão serão afetadas entre as 5h e as 11h de domingo.
No concelho de Sintra, mais precisamente na União de Freguesia de São João das Lampas e Terrugem, não haverá luz entre as 6h e as 11h.
Em Coimbra, a União de Freguesias de Coimbra irá sofrer uma interrupção na energia elétrica entre as 8h e as 11h30.
Enquanto isso, no concelho de Loulé, distrito de Faro, também o Largo Neptuno, a Praça Banco Português do Atlântico, e a Rua das Estrelas, ficarão sem luz entre as 7h e as 11h.
Numa nota publicada na página da Internet da E-Redes, a empresa explica que estas interrupções "programadas" se devem à "necessidade imperiosa de efetuar manobras, trabalhos de ligação, reparação ou manutenção das infraestruturas da rede", assim como à necessidade de "corrigir situações que possam conduzir à insegurança na rede elétrica e/ou prevenir avarias".
No passado domingo, alguns concelhos já haviam sido afetados pela interrupção da energia elétrica. A falta de luz afetou os municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Lagos, Olhão e Faro.
