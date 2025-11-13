Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 15:10

Cadeiras de esplanada derrubadas e ramos de árvores no chão: os efeitos do mau tempo em Olhão

A chuva e o vento intenso estão a afetar, nas últimas horas, várias cidades do distrito de Faro, mas sem registo de vítimas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.