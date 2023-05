Autarca de Tabuaço suspenso do exercício de funções públicas

O presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, Carlos Carvalho, o vice-presidente, José Carlos Silva, e dois funcionários da autarquia do distrito de Viseu foram, esta sexta-feira, suspensos de funções na autarquia, no âmbito de um inquérito-crime. Já estavam todos sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Os autarcas que venceram as eleições numa coligação PSD-CDS são suspeitos de praticarem os crimes de abuso de poder, prevaricação, denegação de justiça e violação de regras urbanísticas.





No passado dia 12 de maio de 2023, os arguidos apresentaram-se a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viseu, tendo aquela instância determinado que o Presidente da Câmara de Tabuaço, o Vice-Presidente e dois funcionários da mesma autarquia ficassem sujeitos a TIR, proibição de contactos e suspensos do exercício de funções publicas; enquanto um terceiro funcionário ficou sujeito a TIR e proibição de contactos.Os arguidos terão cometido ilícitos na tramitação de procedimentos de licenciamento envolvendo interesses urbanísticos de particulares e ou operadores económicos, inclusive com eventual violação de instrumentos de gestão e ordenamento do território, revela o comunicado da Polícia Judiciária.