Milhares de pessoas protestam em Lisboa e Barcelona contra a detenção dos ativistas da flotilha humanitária

Protestos em Lisboa contam com centenas de manifestantes. Entre eles encontra-se a antiga coordenadora do BE, Catarina Martins.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

Centenas de pessoas manifestam-se este sábado na praça do Martim Moniz, em Lisboa, para exigir a libertação dos quatro cidadãos portugueses, que seguiam a bordo da flotilha humanitária Global Sumud e que permanecem detidos em Israel.



Milhares protestam em Barcelona contra ataques em Gaza AP Photo/Emilio Morenatti

Estes protestos tiveram início às 15h e deverão terminar no Rossio. Entre os participantes está, por exemplo, a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que à agência de notícias Lusa confessou que não sabe quando é que os quatro tripulantes portugueses irão regressar a Portugal.

Espanha com milhares de manifestantes

Já em Espanha verifica-se um cenário idêntico. Milhares de pessoas também protestaram este sábado no centro de Barcelona para pedir o fim dos ataques em Gaza, por parte do exército israelita, e condenar a detenção dos ativistas que seguiam na flotilha humanitária Global Sumud.

Estes protestos tiveram início pelas 12h locais (11h de Lisboa) nos Jardinets de Gràcia e terminaram no Arc de Triomf, e nestes participaram vários cidadãos israelitas que exibiram cartazes a favor das sanções contra Israel. Os organizadores acreditam que esta será a maior manifestação a favor da Palestina já alguma vez realizada na cidade.

Aos participantes foi pedido que estes se vestissem de preto como forma de luto. No entanto, houve ainda quem levasse bandeiras da Palestina e lenços em solidariedade com o povo palestiniano.

Leia Também O lenço palestiniano e a fatia de melancia...

Em alguns cartazes era possível ler "Boicote a Israel", "Palestina Livre" e "Do rio ao mar, a Palestina vencerá". Houve também quem optasse por levar fotografias de palestinianos com fome em Gaza.

"Quantas crianças têm de ser mortas para acabar com o sionismo criminoso?", questionavam os organizadores.