"Agradeço a todos os candidatos, militares, membros da Juventude Popular que se empenharam. Pedirei a convocação do conselho nacional do CDS para um congresso antecipado. Tomei a decisão de não me recandidatar à liderança do CDS. O CDS vai encontrar forma de construir um futuro e alternativa de centro-direita em Portugal", afirmou Assunção Cristas , num discurso de 1 minuto e 47 em que anunciou a saída da liderança do partido.Antes, Cristas tinha frisado que o PS saiu vencedor destas eleições e desejou o sucesso "na condução dos destios do país". "Durante quatro anos, fomos uma oposição forte e construtiva. Sentimos que fomos uma voz isolada no Parlamento. O projeto não foi escolhido nestas eleições."Assunção Cristas tornou-se presidente do CDS em 2016, sucedendo a Paulo Portas. Foi ministra do Mar e da Agricultura do governo PSD-CDS entre 2011 e 2015.