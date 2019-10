Já Assunção Cristas tinha saído do Largo Adelino Amaro da Costa e na copa, um militante antigo explicava a outro mais jovem ("nasci em 1976") as velhas glórias do partido: "Isso foi em 1986, esteve quase... A AD, a AD foi antes. Mas 86, já tinhas 10 anos, já te deves lembrar." Na véspera a líder tinha estado no funeral de Freitas do Amaral, fundador e protagonista da corrida presidencial do tal "quase". E na noite eleitoral o ambiente era igualmente fúnebre – e de fim de ciclo.

Mas não foi uma surpresa. Quem esteve em campanha sentiu que esta não tinha corrido bem, a adesão nas ruas não augurava já um bom resultado – e as sondagens também não. O partido chegou à noite de dia 6 apenas com a expectativa de resistir a uma queda e nem isso as primeiras projeções permitiam, acabando com quaisquer eventuais ilusões.

Assunção Cristas foi rápida a percebê-lo. Às nove e meia da noite tudo tinha acabado na sede, depois de um discurso da líder (foi a única a intervir) curtíssimo, de um minuto e 46 segundos, em que após cumprimentar o vencedor se limitou a exprimir o dever cumprindo e anunciar as formalidades para a sua própria sucessão: não será de novo candidata à liderança. Saiu com o marido e não fez mais declarações.

Na sede, durante a tarde, e até perto do discurso da líder, estiveram quase sempre apenas dois militantes de base na sala onde a imprensa acompanhava os acontecimentos, e já perto da declaração de Cristas surgiram mais alguns, que não chegaram às duas dezenas. O ambiente era de solidariedade, não de festa.

O resultado desencadeará agora o que a campanha conteve: a corrida imediata à liderança. O primeiro a posicionar-se foi Abel Matos Santos, que lidera a tendência TEM (Tendência Esperança em Movimento). À SÁBADO, afirma que a candidatura "decorre naturalmente do trabalho que temos feito, o que seria estranho seria agora não sermos consequentes com ele". Aliás, já no último congresso a TEM apresentou uma moção global de estratégia (condição essencial para uma candidatura à liderança). Matos Santos explica como se posiciona: "É preciso ser claro, não ter complexos de politicamente correto, afirmarmo-nos à direita também sem complexos, porque é isso que nos diferencia dos restantes partidos. Sempre dissemos que esta estratégia de tentar ir buscar votos ao centro ou à esquerda daria este resultado." O candidato assumido deixa recados à direção cessante: "Cumprimento a atitude da presidente e espero que se estenda à restante equipa" – mas já lá vamos.

A TEM representa uma tendência claramente mais conservadora dentro do CDS e, nesta matéria, não está sozinho. Também o líder da JP, Francisco Rodrigues dos Santos, tem um posicionamento mais conservador do que o assumido pela direção cessante. E

O recado de Matos Santos parece dirigido, por exemplo, a Pedro Mota Soares, que esteve esta noite com Assunção Cristas na sede e foi já apontado na imprensa como potencial candidato. No entanto, o próprio desmentiu esse cenário na sua página pessoal de Facebook a semana passada: "Não preparo qualquer sucessão, até porque o CDS tem uma Presidente que precisa que estejamos todos juntos num momento tão difícil. Estamos habituados a estes ataques em véspera de eleições e isso só aumenta a minha convicção que o voto no #CDSfazsentido." A SÁBADO tentou contactar Mota Soares, mas sem sucesso.

Os próximos tempos serão de especulação. Outro potencial candidato – acredita-se dentro do partido – poderá ser Filipe Lopo d’Ávila que tem sido o principal rosto da crítica interna a Cristas, na tendência Juntos pelo Futuro. O advogado disse esta noite estar "em estado de choque" com os resultados – curiosamente, a mesma frase que nos anos 90 António Guterres usou para definir a derrota de Jorge Sampaio nas urnas, para depois o desafiar na liderança.

Outra hipótese é Nuno Melo, o cabeça de lista nas europeias, que chegou a um pacto de não-agressão com Cristas para a sucessão de Paulo Portas e que está hoje no Parlamento Europeu. Melo disse, na RTP, compreender a atitude da presidente cessante, mas não foi claro sobre o que pretende fazer: "Não é seguramente o momento para conjeturar, falar e dizer o que seja a propósito de sucessores. É até um desrespeito em relação a todos aqueles que se candidataram a deputados."

Em todo o caso, é previsível que do grupo da atual direção surja uma proposta de novo presidente e aí, internamente, quem está no parlamento, como, por exemplo, João Pinho de Almeira, ou Cecília Meireles, tem uma vantagem. Até porque, explica à SÁBADO um dirigente do núcleo duro, "é mais fácil impor uma liderança e um projeto tendo um palco político" como a Assembleia da República – e onde Mota Soares, por exemplo, não está. Nem de resto Nuno Melo.

Fontes partidárias ouvidas pela SÁBADO admitem que o congresso possa ter lugar em finais de novembro ou inícios de dezembro. Após o Conselho Nacional reunir, o prazo mínimo para a marcação da reunião magna do partido é de 30 dias, os necessários para preparar logisticamente o encontro.

Outro dado negativo trazido por estes resultados tem a ver com a já difícil situação financeira do partido, que se agrava agora de forma substancial, já que a perda de eleitoral será refletida de forma muito expressiva em perdas na subvenção estatal. Quem vier chegará a um partido financeiramente bem mais pequeno do que o atual.