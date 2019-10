ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Há uma diferença entre o que se escreve nas redes sociais ou se discute em conversas de café e o que os candidatos do PAN ouvem nas ruas. Nenhum destes cinco candidatos potencialmente elegíveis se recorda de alguma vez lhe terem colocado uma dúvida, que circula como anedota: matam moscas e mosquitos? A pergunta poderia destabilizá-los, irritá-los, mas riem."São comentários no Facebook, em jeito de troça, mas as pessoas são uma coisa no Facebook e outra frente a frente", explica Cristina Rodrigues, 34 anos e cabeça de lista por Setúbal, antes de confessar ter sorte por viver num sítio sem "muita vegetação" e, portanto, com poucos insetos. "Mas posso dizer que as minhas três cadelas são desparasitadas."