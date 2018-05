ASAE efetua a maior apreensão de sempre de dinheiro

Relacionado ASAE detém dez pessoas por venda ilegal de bilhetes para concerto dos U2 ASAE diz que há um atraso na análise das queixas do livro de reclamações



O valor global da apreensão, atentos os valores de mercado para este tipo de artigos, ascende a cerca de meio milhão de euros, precisa a ASAE. O calçado apreendido reportava-se a duas grandes marcas de reconhecido prestígio internacional e estava a ser comercializado directamente ao público, bem como a outros distribuidores e armazenistas.O valor global da apreensão, atentos os valores de mercado para este tipo de artigos, ascende a cerca de meio milhão de euros, precisa a ASAE.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado a apreensão de cerca de 210 mil euros em numerário, a maior de sempre, e 7.870 pares de sapatos desportivos no concelho de Vila do Conde.Na sequência desta acção dirigida ao combate à economia paralela de comercialização de contrafacção - designada por operação Sapatilha d'Ouro - foram instaurados três processos-crime e foi constituído arguido um indivíduo bem como a sociedade que o mesmo representava, refere a ASAE em comunicado.Como resultado da operação, realizada pela Unidade Regional do Norte, foram fiscalizados três estabelecimentos.