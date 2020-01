As reações dos partidos aos desejos de Marcelo para 2020

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, na sua mensagem de Ano Novo, que 2020 será o "início de um novo ciclo" e pediu um forte, concretizador, dialogante para responder à vontade popular que escolheu a mesma continudade" - mas "sem maioria absoluta".



O chefe de Estado enviou um "abraço caloroso" para quem está longe - seja pela pobreza ou porque foram esquecidos pelo Estado - e apontou que é necessário haver "crescimento, emprego e preocupação climática", num ciclo que "tem de ser de esperança".



O Presidente da República fez a sua passagem de ano a 1.890 quilómetros de Lisboa, a partir do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores. A mensagem surge na dúvida da recandidatura à Presidência da República, às eleições de 2021, decisão que diz estar "longe" de estar já tomada.



As reações dos partidos com representação parlamentar ao discurso de Marcelo foram polarizados: se o Bloco de Esquerda considerou "muito significativo" o facto do Presidente ter referido a inexistência de uma maioria absoluta do PS, PCP e Iniciativa Liberal consideraram que a mensagem foi muito idêntica à de outros anos, descrevendo-a como um "discurso sobre tudo, com efeito sobre nada".



BE sobre mensagem de Marcelo: Foi "muito significativo" lembrar que "não há maioria absoluta" O eurodeputado do Bloco de Esquerda (BE) José Gusmão considerou hoje "muito significativo" que o Presidente da República tenha recordado que "foi escolha dos portugueses" o PS não ter maioria absoluta, especialmente em altura de debate orçamental.







PCP considera mensagem de Marcelo muito idêntica a outras no passado O PCP reagiu sem entusiasmo à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, por ser muito idêntica a outras no passado e revelar contradições com as opções seguidas pelo Governo do PS, que criticou.







PAN aponta OE2020 como "prova de força" da capacidade de diálogo O PAN (Pessoas--Animais--Natureza) apontou hoje a discussão e votação da proposta do Orçamento do Estado para 2020 como "a prova de força" da "capacidade de diálogo" do Governo e dos partidos da oposição.







CDS-PP: Marcelo foi "generalista" mas sem esconder realidade penalizadora O CDS-PP considerou hoje o discurso de Ano Novo do Presidente da República "generalista", mas sem "esconder uma realidade" que penaliza os portugueses como o "caos na saúde" ou uma "crise de autoridade" por parte do Governo.







Iniciativa Liberal: Marcelo fez "discurso sobre tudo, com efeito sobre nada" O líder da Iniciativa Liberal lamentou que o discurso de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não tenha tido "um verdadeiro foco", tendo sido "um discurso sobre tudo, com efeito sobre nada". "Esteve longe de ser um bom discurso.







PS destaca convergência importante com "objetivos estratégicos" apontados por Marcelo O PS considerou hoje que as prioridades apontadas pelo Presidente da República apresentam "uma convergência muito importante do ponto de vista dos objetivos estratégicos" entre Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo "e o próprio primeiro-ministro".







Chega critica mensagem de Marcelo sem algo de "concreto ou concretizável" O Chega saudou hoje o Presidente da República por ter feito a mensagem de Ano Novo desde "uma das regiões mais esquecidas e abandonadas", mas considerou tratar-se de um discurso sem algo de "concreto ou concretizável".