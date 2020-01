O Presidente da República aceitou o desafio da SÁBADO e escolheu 12 fotos tiradas pelos seus fotógrafos oficiais, uma para cada mês do ano. E recordou como foi o encontro com o Papa Francisco, com Christine Lagarde; com os Presidentes chinês Xi Jinping ou com Emmanuel Macron e a chanceler Angela Merkel (julho). Por cá, também não parou.