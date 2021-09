As primeiras reações à morte de Jorge Sampaio

O presidente da Assembleia da República salientou esta quinta-feira que a morte de Jorge Sampaio representa a perda de "um amigo de longa data" com quem partilhou uma constante luta pela liberdade e democracia em Portugal.







MÁRIO CRUZ/LUSA

Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como PM , e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional . — José Manuel Barroso (@JMDBarroso) September 10, 2021

Jorge Sampaio, antigo Presidente da República (1996/2006), morreu hoje aos 81 anos, depois de ter estado internado no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, desde 27 de agosto, com dificuldades respiratórias.Na sua mensagem, Ferro Rodrigues disse ter recebido a notícia da morte do antigo líder do PS e antigo presidente da Câmara de Lisboa "com profunda tristeza e sentimento de enorme perda"."Se perdi hoje um amigo de longa data, com quem tive o privilégio de partilhar sucessos e insucessos nesta constante luta pela Liberdade e pela Democracia, Portugal perdeu um dos seus mais prestigiados cidadãos, que sempre serviu o seu país com distinção e honra", referiu o presidente da Assembleia da República.Ferro Rodrigues destacou Jorge Sampaio como uma personalidade "imbuída de valores humanistas, de uma visão progressista e de um forte dever cívico".Para o presidente da Assembleia da República, Jorge Sampaio "foi um socialista dos valores humanitários e da justiça social, para quem a solidariedade não é facultativa, mas um dever que resulta do artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos".Já o antigo dirigente socialista Manuel Alegre lamentou "com mágoa" a morte do antigo Presidente da República e enalteceu a "visão de estadista" de uma figura que considerou fulcral na construção do Portugal democrático."Quando o conheci, há 60 e tal anos, numa assembleia magna muito tensa e difícil, realizada no velho Palácio dos Grilos, em Coimbra. Eu ia subir à tribuna e senti uma pancada nas costas. Voltei-me e vi-o, com o cabelo muito ruivo ainda, a dizer-me: 'Eu venho de Lisboa e trago-vos a nossa solidariedade, em nome da Reunião Inter-Associações (RIA)'", recordou o também antigo candidato presidencial.Jorge Sampaio foi, sustentou, uma das principais figuras da "consolidação da democracia portuguesa".O antigo primeiro-ministro Durão Barroso recordou Jorge Sampaio como uma "personalidade realmente empenhada nas causas da democracia", enviando os pêsames à família do antigo Presidente da República, que morreu hoje."Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como primeiro-ministro, e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional", escreveu José Manuel Durão Barroso na sua conta de Twitter.

João Gomes Cravinho: "Profunda admiração" por Jorge Sampaio

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, manifestou "mágoa" pela morte de Jorge Sampaio e afirmou que ter uma "profunda admiração" pelo ex-chefe de Estado, que era um "extraordinário e exemplar português".



"Obrigado Jorge Sampaio", escreveu o ministro na sua conta na rede social Twitter.



João Gomes Cravinho afirmou também que "não cabe num 'tweet', nem a mágoa da perda nem a profunda admiração por este extraordinário e exemplar português".



Inês Sousa Real: Salienta "legado histórico"

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, lamentou a morte de Jorge Sampaio e salientou que o antigo Presidente da República "deixa um legado histórico", enaltecendo também a sua "forma de fazer política".



"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio", escreveu na sua conta de 'Twitter' a líder do partido Pessoas-Animais-Natureza.



Na sua ótica, Jorge Sampaio "deixa um legado histórico em matéria de direitos humanos, pelo papel que teve na democracia portuguesa e na independência de Timor, assim como pela forma de fazer política".



"A toda a sua família e amigos expresso as nossas sentidas condolências nesta hora de dor", acrescenta Inês Sousa Real na mensagem.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O PCP expressou as condolências à família e ao PS pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, sustentando que tem de "ser reconhecido" pelo percurso "democrático e de resistência ao fascismo"."A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência ao fascismo no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas", acrescenta o partido na nota divulgada.O PCP também recordou a trajeto político de Sampaio no pós-25 de Abril, nomeadamente através do desempenho das funções de secretário-geral do PS, de Presidente da República entre 1996 e 2006, e de presidente da Câmara de Lisboa, "cargo que exerceu entre 1990 e 1995 no quadro da coligação 'Por Lisboa', em que o PCP exerceu relevante papel".