Cavaco Silva elogia Sampaio: 'Homem de causas, que serviu Portugal com grande sabedoria e dedicação'

Foi com "consternação" que o antigo presidente da República Cavaco Silva lembrou Jorge Sampaio, falecido esta sexta-feira. Falou ainda de "profunda tristeza nacional" com esta notícia.



"Foi um homem de causas, que serviu Portugal com grande sabedoria e dedicação", elogiou Cavaco Silva, numa declaração aos jornalistas. O ex-primeiro ministro recordou ainda a "visão humanista e o apoio dado aos estudantes que foram atingidos por uma situação de guerra nos seus países", que Jorge Sampaio tinha e a sua dedicação à causa de Timor-Leste.



Sobre o tempo em que Cavaco era primeiro-ministro e Jorge Sampaio presidente da República, recorda as boas relações. "Sempre tivemos boas relações, de respeito mútuo e cordiais. Recordo o trabalho profícuo que realizámos." E também a forma cordial como foi recebido por Jorge Sampaio quando Cavaco foi eleito presidente da República, no final do segundo mandato de Sampaio.