Noite: proprietários exigem reabertura imediata das discotecas

Na última reunião do Infarmed, os especialistas deram luz verde para avançar para a terceira fase do desconfinamento, com 85% da população vacinada. Nesta fase, prometeu António Costa em julho, estaria então incluída a reabertura das discotecas. Ainda não é certo que isso aconteça, mas as dúvidas serão tiradas já na próxima quinta-feira, depois do Conselho de Ministros. Até lá, os proprietários dos espaços noturnos, encerrados há 19 meses, aguardam "com grandes expectativas", assume José Gouveia, presidente da Associação das Discotecas Nacional (ADN).

Antes da reunião do Infarmed, a associação que tem lutado pela reabertura das discotecas teve uma reunião informal com alguns elementos do Governo, "mas sem grandes conclusões". "De pouco serviu, porque não tivemos respostas concretas", acrescenta José Gouveia à SÁBADO.

No último domingo, Marques Mendes, no seu espaço habitual de comentário na SIC, adiantou que o Conselho de Ministros dará luz verde à reabertura dos espaços de diversão noturna e que, neste caso, será necessária a apresentação do certificado digital de vacinação contra a covid-19. A definição de regras é, aliás, uma das matérias que tem vindo a ser discutida pela ADN, que tem apresentado desde o ano passado vários modelos de restrições, como pistas com mesas, redução da lotação e utilização obrigatória de máscara.