Todas as medidas anunciadas por Costa: dos horários normais em agosto à abertura de discotecas em outubro

António Costa anunciou que as discotecas e bares poderão abrir em outubro, mediante apresentação de certificado digital ou teste negativo. Mais cedo termina a limitação de horários. O plano apresentado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro avança conforme a percentagem de população vacinada: com 85% de vacinados com duas doses em Portugal, atinge-se o levantamento de mais restrições.



O primeiro-ministro explicou que existe um conjunto de medidas gerais que enquadram as três fases de levantamento de restrições descritas: que o levantamento de restrições é feito a nível nacional; que as limitações horárias são eliminadas no comércio, restaurantes e espectáculos de forma genérica, apesar de se aplicar o encerramento às duas da manhã; e o "uso intensivo" do certificado digital ou de um teste negativo em sua substituição.



O teste negativo e o certificado digital são a condição para se realizarem viagens por via aérea ou marítima, aceder a turismo ou alojamento local, ao interior de restaurantes aos fins de semana e feriados, para frequentar aulas de grupo em ginásios, ir a termas e spas, casinos e bingos, ou a eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado), ou a casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.