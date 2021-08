Portugueses de regresso aos bares: "A vontade era tão grande que as pessoas iam logo fazer o teste"

Com as novas regras, os bares podem estar de portas abertas até às duas da manhã. Proprietários dizem que o primeiro dia foi uma boa surpresa, equilibrando a vontade de sair com o cumprimento das regras.

Domingo foi o primeiro dia de libertação de bares e restaurantes. Os horários foram, finalmente, alargados até às duas da manhã e as pessoas aproveitaram para sair de casa. "Mas sempre cumprindo as regras", garantiu José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas.

Em Lisboa, as zonas mais conhecidas de diversão noturna, o Cais do Sodré e o Bairro Alto, voltaram a receber centenas de pessoas nas ruas e dentro dos bares. E, apesar de ser agosto, mês em que muitos lisboetas saem do país ou se deslocam até ao Algarve, e de as temperaturas não serem muito elevadas, o balanço feito pelos proprietários é positivo.



À SÁBADO, Cristina Valadas, proprietária do "Há Pitéu", no Bairro Alto, manteve as portas abertas até às duas da manhã e admite que ficou surpreendida. "Sinceramente não estava à espera. O mês de agosto é sempre mais fraco, mas o Bairro Alto teve muita gente. E não tivemos polícia. Não que fossemos desrespeitar as regras, mas acaba por afastar as pessoas", explicou.