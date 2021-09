Juiz Carlos Alexandre recusa devolver 13,7 milhões a Ricardo Salgado

Carlos Alexandre mantém cauções e arrestos, o que impede o antigo banqueiro de se livrar do processo Marquês.

O juiz Carlos Alexandre recusa devolver a Ricardo Salgado as cauções milionárias que prestou no âmbito dos processos Monte Branco e Universo Espírito Santo. Em causa estão três milhões de euros. O magistrado rejeitou ainda o levantamento dos bens e valores que se encontram arrestados e que somam no conjunto 13,7 milhões de euros.







Filipe Farinha