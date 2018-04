Cerca das 12h30, uma via foi reaberta na berma para possibilitar o trânsito na Segunda Circular, que esta manhã esteve cortada ao trânsito. Contudo, há outras opções para evitar os problemas causados pelos acidentes que envolveram nove veículos: a CREL, a Radial de Benfica, o Eixo Norte-Sul e a CRIL.Os acidentes registados em Benfica envolveram vários veículos pesados e ligeiros. Cerca das 9h30, não havia previsão para a reabertura da estrada, segundo a PSP."A estrada vai continuar cortada ainda por muito tempo uma vez que a via tem de ser limpa, pois houve derrame de combustível e óleo, ainda estamos à espera de uma grua para conseguir retirar o camião. O separador central tem de ser reparado", adiantou uma fonte da PSP.A mesma fonte da PSP explicou à Lusa que cerca das 06:30 houve um acidente no sentido Norte/Sul que envolveu um camião e um veículo ligeiro, do qual resultou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Santa Maria."Na sequência deste acidente ocorreu no sentido Lisboa/Sintra um outro entre dois veículos ligeiros (que se resolveu com declarações amigáveis entre os condutores) e de seguida também no sentido Lisboa/Sintra um outro que envolveu dois pesados, que ainda estão no local", disse, acrescentando que todos os sinistros ocorreram na zona da Escola Superior de Educação.A PSP adiantou ainda que os condutores estão a ser encaminhados para a Radial de Benfica e a Avenida Lusíada para contornar a zona do acidente.