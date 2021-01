As escolas com ensino secundário de concelhos de risco extremamente elevado vão começar a utilizar testes de antigéenio esta quarta-feira, como parte da campanha de testagem rápida para detetar casos de covid-19 nas escolas.O Ministério da Saúde e o Ministério da Comunicação referem que estes testes serão disponibilizados nos nos estabelecimentos de ensino públicos e privados com ensino secundário localizados em concelhos de risco extremamente elevado.O Governo refere ainda, em comunicado, que em "caso de identificação de surtos ativos será intensificada a testagem, envolvendo e priorizando toda a comunidade escolar dos estabelecimentos de ensino afetados, independentemente do grau de ensino a que pertença".Esta testagem via testes de antigénio "visa aumentar a rapidez da deteçãoe rastreamento de eventuais casos de SARS-CoV-2, em alunos, pessoal docente e não docente".