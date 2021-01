Marcelo Rebelo de Sousa quer discutir a situação das escolas no contexto da pandemia de covid-19 em Portugal. O Presidente da República vai reunir com os especialistas da saúde para avalair as medidas atualmente em vigor e as que foram anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa esta segunda-feira.Numa nota publicada na página da Presidência da República, pode ler-se que na próxima semana "haverá nova reflexão com os especialistas acerca de outras temáticas, como as respeitantes ao ano letivo em curso". A reunião, segundo a nota, foi convocada pelo Chefe de Estado, na mesma nota em que dá conta de que promulgou as medidas anunciadas esta segunda-feira pelo primeiro-ministro depois de reunião do Conselho de Ministros.No fim de semana, Marcelo já tinha deixado antever que admitia o cenário de encerramento de algumas escolas, dependendo do grau de ensino.Esta segunda-feira o médico Manuel Carmo Gomes alertou para o facto de se registar nas últimas semanas um grande aumento de casos entre os mais jovens, principalmente na faixa etária entre os 18 e os 24 anos (em idade de faculdade).O grupo etário que está com incidência mais elevada é o grupo dos 18 aos 24 anos, alunos universitários, com aproximadamente 1.550 casos por 100 mil pessoas, acumuladas a 14 dias, informou Carmo Gomes, apontando também para o aumento de casos entre a população adolescente. A incidência de casos neste grupo tem aumentado na última semana e a 14 dias verificam-se aproximadamente 1.150 casos por 100 mil pessoas, nas idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos (terceiro ciclo e secundário). O especialista tinha já defendido anteriormente que os alunos com mais de 12 anos deviam ficar com ensino à distância para já, de forma a diminuir os contágios.O Governo tem estado reticente a fechar as escolas devido aos efeitos que pode vir a ter na aprendizagem dos mais jovens. Mas o coro de pessoas que apelam ao encerramento de escolas tem vindo a aumentar com o aumento de casos das últimas duas semanas.