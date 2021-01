Portugal regista esta terça-feira um novo máximo de mortes. Ao todo morreram 218 pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19. Foram ainda detetadas 10.455 novas infeções pelo SARS-CoV-2.O anterior máximo de mortes por covid-18 tinha sido atingido na segunda-feira, com 166 mortes.Portugal está entre os países que registam mais mortes por 100 mil habitantes, ficando apenas atrás de Israel e Espanha, de acordo com os dados desta segunda-feira.O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses devido a esta doença continua a aumentar. De acordo com o boletim epidemiológico da covid-19 há atualmente 5.921 internados devido à doença, 670 dos quais em unidade de cuidados intensivos.O Governo anunciou esta segunda-feira mais medidas restritivas para conter os avanços da pandemia. Especialistas dizem que Portugal pode atingir os 14 mil casos na próxima semana e avisa para o crescente número de casos entre os mais jovens.