As ameaças, que começaram assim que foi aprovada a nova Lei Orgânica da Protecção Civil em Conselho de Ministros, a 25 de Outubro, foram concretizadas este sábado: o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, anunciou que os bombeiros deixavam de participar na estrutura da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANCP) e não reportariam as informações operacionais aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS). O Governo, através do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou a decisão "irresponsável" e acusou os soldados da paz de colocarem a segurança dos portugueses em causa.

A frase gerou polémica – o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu mesmo que todos os intervenientes evitem afirmações públicas que dificultem o diálogo neste "domínio muito sensível" – e indignou as corporações. Em entrevista à SÁBADO, Armando Soares, o presidente do Secretariado de Bombeiros de Oeiras, que inclui sete corporações, garantiu que ninguém ficará sem socorro, nem o MAI, a quem pediu que reconsidere. O também presidente dos Bombeiros Voluntários do Dafundo diz que os bombeiros estão desejosos que tudo se resolva rapidamente, mas que é "não há hipótese de negociar com uma parede".

Como reagem os bombeiros às declarações do ministro da Administração Interna?

Nós decidimos não reportar as informações operacionais aos CDOS, não vamos integrar os dispositivos dos incêndios florestais e não marcamos presença em nenhuma cerimónia oficial onde estejam presentes elementos do Governo. Mas é preciso desmistificar o que se está a passar. Qualquer chamada de socorro que nos seja feita é respondida. É óbvio que tudo continua a funcionar bem, porque nós continuamos a ir a todo o lado. A ANPC, cujos técnicos respeitamos, é apenas a face visível: articulam meios e dão conferências de imprensa. Os bombeiros garantem 98% das acções de socorro em Portugal. Só domingo, no concelho de Oeiras, houve cerca de 70 ocorrências: não comunicámos a ninguém, fomos lá e resolvemos.

Porque decidiram sair da estrutura da Protecção Civil?

Não vale a pena passar a informação ao Governo, quando o Governo não nos respeita e está a planear uma reforma da Protecção Civil nas nossas costas. Não ouvem a nossa confederação, que é a Liga dos Bombeiros Portugueses, não ouvem as propostas e, ainda assim, decidem impor-nos uma reforma. Pegando na questão dos incêndios, a que iremos acorrer mesmo sem dar informações: passaram de incêndios florestais para incêndios rurais. E porquê? Porque a Guarda Nacional Republicana tem na sua competência a ruralidade. Como o Estado já está a tentar passar tudo para a GNR, até essa pequena minudência foi levada em frente. Há requinte de malvadez nestas decisões.

Há aqui um problema entre forças?

Nós não contestamos a GNR, a PSP ou outras forças com quem trabalhamos no terreno. Não entendemos é que o Estado tenha dado às outras forças os meios pedidos e que com os bombeiros, muitos deles com viaturas dos anos 80 do século passado e com quarteis mandados fazer pelas Câmaras Municipais, se demita das suas competências. Como sabe que não consegue meter a mão com toda a força nas associações, que são de direito privado, está a tentar esvaziar-lhe as competências.

Vê uma explicação para essa postura?

Os bombeiros salvam vidas sem olhar a quem, sem querer saber religião, nome ou partido. E estão a tentar que os bombeiros sejam os bodes expiatórios do que correu mal, nos grandes incêndios de 2017. E seria importante perguntar porque é que nas comissões independentes não havia comandantes de bombeiros e que realmente percebem da poda.

Pensa que o Governo olha para os bombeiros como o elo mais fraco?

Eu gostava de acreditar que não, mas como é que se consegue fazer uma reforma da Protecção Civil sem ouvir os bombeiros? Os soldados da paz resolvem quase a totalidade de tudo aquilo que acontece e não são tidos em conta. Só podemos achar que o Governo está de má-fé. De outra maneira, o primeiro agente da Protecção Civil tinha que estar envolvido desde o primeiro dia nessa reforma. Como é que a GNR, PSP e Exército têm o seu comando próprio e os bombeiros não o têm? Temos a ANPC a dar directamente ordens e instruções aos bombeiros, quando muitas das pessoas que lá estão nunca apagaram um fogo na vida. Os bombeiros são chamados quando todos os outros fogem, estamos no princípio e no fim da linha. E mesmo assim não fomos ouvidos.

É uma questão de ter mais poder?

Atenção, nós não queremos mandar na ANPC. Mas não podemos admitir que não exista alguém do nosso sector na estrutura que manda em nós. O Estado devia pensar que a Protecção Civil deve ser gerida, primeiramente, por quem está no terreno. Podem ver-se grandes jipes da ANPC, mas dentro dos comandos de operação estão os bombeiros – comandantes, segundos-comandante, os adjuntos de comando. E depois quem dá a conferência de imprensa é a Autoridade Nacional de Protecção Civil. Estamos aqui com um conflito: entre a imagem e quem trabalha. Também concordamos que exista uma entidade que tudo coordene. Mas dentro dessa entidade, que pode ser a ANPC, tem que haver uma estrutura que superintenda os bombeiros e isso obviamente só pode ser feito por eles.

Quais são as grandes mudanças desta nova Lei Orgânica?

A palavra bombeiros, por exemplo, aparece muito raramente. Estamos a falar da retirada de cada vez mais competências aos bombeiros, a ausência de total de uma programação efectiva de todo o equipamento e infra-estruturas que os bombeiros necessitam. Será normal que, em 2018, cada vez que há um grande incêndio seja preciso um peditório? Aqueles homens estão arriscar a vida e o dinheiro dos nossos impostos nem sequer lhes garante comida.

A origem da indignação vem de um sentimento de secundarização do papel das corporações?

O Estado achou que nos podia impor uma reforma da Protecção Civil e percebeu agora que não o pode fazer. Temos aceitado que muitas das regalias e benefícios fiscais não tenham ido em frente, mas aceitar que nos tirem ainda mais… isso já não é possível. Os comandantes de bombeiros sabem perfeitamente articular-se entre eles e queremos provar que sozinhos conseguimos fazer tudo. Queremos ser respeitados. Não queremos imagem, queremos é salvar vidas.

As corporações não estão todas a aderir completamente à decisão. Teme que os bombeiros estejam divididos?

São decisões difíceis. Na manifestação do Terreiro do Paço, vi homens, bombeiros de carreira, que nunca pensaram ir para a rua lutar pelos seus direitos. Somos uma força de paz e não me recordo que tenha havido uma manifestação de bombeiros antes. Por isso é natural que vá havendo alguma resistência, que custe tomar uma decisão de força. Mas não tenho a mínima dúvida que, com o passar dos dias, a adesão será de 100%.

Acreditam que é possível reverter esta situação?

A informação que temos da parte da nossa confederação é que múltiplas propostas foram apresentadas e do outro lado, do Governo, só veio silêncio. Sentados a uma mesa de negociações onde do outro lado vem uma imposição é impossível. Não há hipótese de negociar com uma parede. Mas há solução: o Estado deve chamar realmente os bombeiros para negociar, assumir que são estes que realizam a quase totalidade das ocorrências em Portugal e perceber que está a lidar realmente com o seu principal parceiro. O Estado devia ser o primeiro a mimar-nos e é o primeiro a minar-nos. A nossa ideia é que o senhor ministro reflicta, pense, que durma bem, que se recorde que se tiver algum problema, o socorro será feito pelos bombeiros. Que nunca lhe vão negar nenhum pedido de socorro, nem a ele, nem a nenhum português. Depois disso, assuma que este caminho não é o mais correcto e que se resolvam as coisas.

Se o acordo não for alcançado, têm outros planos para continuar a protestar?

É sempre possível endurecer a luta. Mas com uma garantia: nenhuma das nossas atitudes colocará em causa uma única situação de socorro. Ainda há muito caminho para travar. Ninguém está contente com esta decisão de força, mas não vale a pena o Estado fazer braço-de-ferro connosco porque não nos bate.

Os bombeiros sentem que contam com o apoio da população nesta luta?

Não tenho a mais pequena dúvida que os portugueses estão ao lado dos bombeiros. E nem podia ser de outra forma: salvamos vidas todos os dias. Sabemos como os portugueses reagem quando há um grande peditório, quando há um grande incêndio. Nós somos a população, nós emanamos da população, que nos acarinha. O senhor ministro não estava à espera desta tomada de posição e as suas declarações são altamente ofensivas. Todos os sectores têm feito manifestações, com as dificuldades que criam na sociedade, e nós fazemo-lo sem criar qualquer perturbação. Eduardo Cabrita acredita que é com ameaças dessas que se vai sentar à mesa das negociações. Homens e mulheres que estão habituados a arriscar a vida todos os dias não têm medo.