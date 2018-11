O ex-ministro socialista foi condenado em primeira instância em 2014. A Relação do Porto confirmou a decisão em 2017 e Vara perdeu último recurso para o Constitucional já este ano.

O Tribunal da Comarca do Baixo Vouga condenou, em 2014, Armando Vara a cumprir cinco anos de prisão efectiva. Esta foi a primeira sentença proferida para o antigo vice-presidente do BCP no processo Face Oculta. O antigo ministro socialista apresentou um recurso ao Tribunal da Relação do Porto que decidiu, em 2017, manter a condenação, subindo o processo ao Tribunal Constitucional, que rejeitou o último recurso. Entretanto, passaram-se quatro anos desde a primeira condenação e Armando Vara vai finalmente cumprir pena de prisão.



O ex-ministro do Governo de António Guterres não pode apresentar mais recursos, já que o seu caso não é passível de ser analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde só as condenações superiores a oito anos são recorríveis. Vara terá então de cumprir cinco anos na cadeia da Carregueira (onde deve cumprir pelo menos metade do tempo da condenação).



Até Abril deste ano, o recurso de Vara não tinha ainda subido ao Tribunal Constitucional, como explicou na altura a juíza desembargadora Paula Guerreiro, responsável pelos recursos na Relação do caso Face Oculta, em declarações à SÁBADO.



O ex-ministro foi constituído arguido no Processo Face Oculta em 2009, tendo a acusação do Ministério Público sido deduzida em 2010. Quatro anos depois, Vara foi condenado pelo recebimento indevido de 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho para facilitar adjudicações pelo Tribunal de Aveiro. Desde então, o processo já passou pela mão de três tribunais, incluindo o Constitucional (TC).



O ex-ministro é o primeiro arguido do processo Face Oculta a esgotar todos os recursos. Manuel Godinho, o principal arguido, ainda pode recorrer para o Supremo. Por sua vez, José Penedos e o seu filho Paulo Penedos estão ainda à espera de decisão do Tribunal Constitucional.



Vara pediu para passar Natal com a família



Foi este sábado confirmado que o ex-ministro socialista vai mesmo cumprir pena de prisão na cadeia da Carregueira, uma decisão que não agradou ao advogado Tiago Rodrigues Bastos, que disse à Lusa que iria "estudar esta decisão, mas já não há muito mais para fazer". Mas o ex-ministro pediu que houvesse "a decência de deixarem passar o Natal com a família".



"Espero que haja a decência de deixarem o meu cliente passar o Natal com a família, mas vamos ver. Com o meu cliente já tudo é possível. Tudo anda mais depressa. A vontade de o ver preso é tal", afirmou o advogado, referindo ainda que considera a decisão do tribunal "uma porcaria".



"Esperamos que os tribunais façam coisas decentes. A decisão é uma vergonha. É uma porcaria de decisão, sem sentido nenhum. É uma falta de respeito pelos direitos das pessoas."



"Ele tinha esperança nesta decisão do TC, porque de facto nós entendíamos que tínhamos razão. Agora, não. Está a mentalizar-se para a situação que vai sofrer", confessou Tiago Rodrigues Bastos.



O que levou aos quatro anos de alongamento da condenação



Armando Vara foi condenado em Setembro de 2014 pelo Tribunal de Aveiro a cinco anos de prisão efectiva por três crimes de tráfico de influência. O colectivo de juízes deu como provado que o antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso, como compensação pelas diligências por si empreendidas e a empreender em favor das suas empresas.



A defesa de Vara apresentou um recurso, mas os autos do processo só chegaram à Relação do Porto já no final de Junho de 2015, sendo que a decisão em segunda instância apenas foi proferida a 5 de Abril de 2017, dois anos e meio depois de ter sido recebido o processo. E agora, até à condenação final, passou mais um ano e seis meses.



Mas para além da dimensão do processo - que consta de quase 80 mil páginas sobre os 34 arguidos, entre os quais se contam 32 entidades individuais e duas colectivas -, houve ainda vários factores que levaram à demora do fim do processo.



O primeiro deu-se quando os dois desembargadores relatores inicialmente designados solicitaram escusa por terem relações com os arguidos que poderiam levar a que fossem levantadas questões relativamente à sua imparcialidade no processo.



O desembargador José Carreto, da 1.ª secção criminal da Relação do Porto pediu ao Supremo Tribunal de Justiça para ser dispensado de intervir como relator no processo por residir no concelho de Vinhais, a terra natal de Vara, onde ainda mantém uma residência. O juiz diz não haver relações de amizade entre ambos, mas temia que se por qualquer razão a decisão viesse a ser favorável não seria possível "livrar-se do estigma de que tal ocorreu por serem da mesma terra".



Também Francisco Marcolino pediu escusa por manter relações de amizade com Armando Vara e com Ricardo Sá Fernandes, o advogado do arguido Paulo Penedos. Marcolino disse ainda haver relações de "inimizade" com dois assistentes do processo: o director do Correio da Manhã Octávio Ribeiro e a repórter Tânia Laranjo.



Seguiu-se depois o pedido de nulidade do acórdão da Relação e reclamações na "subida" ao Constitucional, admitido pela desembargadora Paula Guerreiro a 14 de Dezembro de 2017. O TC, em Julho passado, decidiu "não conhecer do objeto" do recurso interposto.



O presidente da Associação Frente Cívica, Paulo Morais, pediu esclarecimentos ao presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, sobre o caso de Armando Vara, condenado a cinco anos de prisão efectiva em 2014 mas ainda sem cumprir pena. No documento a que a SÁBADO teve acesso, Paulo Morais diz que a não prisão de Vara "gerou na sociedade portuguesa uma indignação generalizada, provocando mesmo justificado alarme social".