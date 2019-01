Recurso após recurso, adiou a prisão até ao limite. No prazo máximo de três dias vai entrar na cadeia de Évora - quatro anos depois da primeira condenação.

É o fim da linha para Armando Vara no processo Face Oculta. Dez anos após ter sido constituído arguido e depois de quatro anos de recursos desde a primeira condenação, o ex-ministro dos governos de António Guterres e José Sócrates vai dar entrada no Estabelecimento Prisional de Évora para cumprir uma pena de cinco anos de prisão, após a sentença ter transitado em julgado no dia 11 de dezembro de 2018.



OS CRIMES

São três os crimes de tráfico de influência pelos quais foi condenado pelo Tribunal de Aveiro no dia 5 de setembro de 2014. Em 2009, então vice-presidente do BCP, Vara recebeu cerca de 25 mil euros para exercer influência junto de Mário Lino, ministro das Obras Públicas do governo de José Sócrates, a favor do sucateiro Manuel Godinho, líder do grupo O2 e o protagonista do caso Face Oculta, pela "rede tentacular" de favores que criou, como descreve o Tribunal de Aveiro.



O crime de tráfico de influência pelo socialista ficou provado em três ocasiões. Em 2006, por influenciar o ministro Mário Lino a interceder a favor da O2 num desentendimento judicial com a Refer. De acordo com a sentença em primeira instância, feita pelo coletivo liderado pelo juiz Raul Cordeiro, Armando Vara promoveu "contactos com Mário Lino", no sentido da "resolução e superação do diferendo entre a O2 e a Refer, com prevalência dos interesses de Manuel Godinho e da sua empresa e, bem assim, da necessidade de a Refer alterar o seu comportamento comercial para com a O2". Voltou a praticar este crime em duas ocasiões em 2009: quando o sucateiro de Ovar lhe solicitou que voltasse a influenciar Lino - desta vez para afastar Luís Pardal da liderança da Refer e a sua secretária de Estado Ana Paula Vitorino, que tutelava a rede ferroviária nacional - e Domingos Paiva Nunes, administrador da EDP Imobiliária (Grupo EDP), para que as empresas de Manuel Godinho fossem contratadas.



AS PROVAS

Há desde escutas telefónicas a ficheiros informáticos, passando pelos testemunhos do presidente da Refer, da então secretária de Estado Ana Paula Vitorino e de Namércio Cunha, ex-braço-direito de Godinho. A justiça portuguesa considera que a prova documental e testemunhal existente no processo Face Oculta demonstra a aceitação, pelo arguido, de abusar da sua influência junto do Governo.



Em testemunho, Ana Paula Vitorino revelou que Mário Lino lhe havia dito que a O2 era "uma empresa amiga do PS e que havia pessoas importantes no partido muito preocupadas com o comportamento inflexível do [Luís] Pardal", líder da Refer. Recorde-se que Godinho viria a solicitar a Vara que influenciasse o ministro para afastar a então secretária de Estado e o líder da Refer, Luís Pardal, que disse ter recebido três telefonemas de Lino. Numa das chamadas, o ministro das Obras Públicas instou Pardal "a modificar o comportamento da Refer para com a O2" e "a procurar a resolução do contencioso que as opunha".



Entre a prova documental está um ficheiro intitulado "Ficheiro Digital 130 - Pasta de Brindes", onde eram listadas as "prendas de Natal" oferecidas por Manuel Godinho a políticos e a administradores de empresas. De acordo com o documento, explicado pelo autor Namércio Cunha, Vara terá recebido 7.473 euros em presentes, entre 2004 e 2008: "Dois relógios", um estojo com decantador Herdade de Prata, uma caneta Dupont e uma caneta Montblanc.



Quanto à contrapartida de 25 mil euros, o tribunal valorou as provas indiretas. Manuel Godinho tinha um telefone apenas para falar com Vara, através do qual falavam em código: de acordo com o tribunal, o sucateiro nunca dizia explicitamente 25 mil euros, mas sim "25 quilómetros", por exemplo.



A LENTIDÃO

A investigação demorou pouco mais de um ano: começou no DIAP do Baixo Vouga em abril de 2009, tendo terminado em outubro de 2010. O julgamento começou um ano depois, em novembro de 2011, e demorou quase três anos: 188 sessões depois, Armando Vara foi condenado em primeira instância.



Recurso após recurso, a sentença só transitou em julgado quatro anos depois. Da condenação em primeira instância para a decisão do Tribunal da Relação, dois anos e sete meses. Da Relação para o Tribunal Constitucional (TC), um ano e três meses. A grande demora registou-se em segunda instância, na decisão dos recursos, quando dois desembargadores relatores inicialmente designados solicitaram escusa ao Supremo Tribunal Judicial. E no posterior envio para o TC, quando a defesa fez pedidos de nulidade do acórdão da Relação.



Mesmo para dar entrada na cadeia está a demorar. A Relação do Porto esqueceu-se de enviar parte do processo Face Oculta relativa a Armando Vara para o Tribunal Judicial de Aveiro, impedindo a emissão do mandado de detenção do ex-ministro.



OS VÁRIOS CASOS

Vara foi visado em dois megaprocessos (Face Oculta e Operação Marquês) e alvo de uma contraordenação de 50 mil euros da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) por alegada negligência na CGD. Contudo, o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por anular esta multa de Vara em julho de 2014. No caso Operação Marquês, foi acusa-do em outubro de 2017 de cinco crimes: um de corrupção passiva de titular de cargo político, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada. Ou seja, mesmo na cela, Armando Vara poderá ainda vir a ser julgado pelos crimes de que é acusado na Operação Marquês, caso o juiz Ivo Rosa decida pronunciar o arguido.