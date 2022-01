Arguidos do "Cartão Vermelho" foram alvo de tentativa de extorsão

Apresentou-se como “Marcelo Tavares, o investigador” e disse que vinha com “uma missão” do DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal onde o Ministério Público (MP) tem a decorrer alguns dos mais complexos e sigilosos processos que visam inúmeras figuras públicas, de membros do Governo a empresários e jogadores de futebol.



Ao telefone anunciou que tinha um assunto confidencial para partilhar num encontro pessoal que devia ser feito com toda a urgência. Os interlocutores – a advogada Paula Lourenço e o agente de jogadores Bruno Macedo, envolvido nos processos Cartão Vermelho, Prolongamento e Fora de Jogo – aceitaram. Afinal, o sujeito dizia vir “a mando” de Rosário Teixeira, o conhecido procurador que já mandou deter José Sócrates e Ricardo Salgado e interrogou Bruno Macedo, o empresário José António Santos (conhecido como o Rei dos Frangos) e Luís Filipe Vieira.



O ponto de encontro ficou acertado para o Sheraton, um hotel de cinco estrelas que fica no centro de Lisboa. Advogada e cliente seguiram para lá, instalaram-se nos cadeirões, pediram águas e aguardaram. Até Paula Lourenço notar que tinha recebido uma SMS a remarcar o local da conversa com a justificação de que o luxuoso hotel era “muito movimentado” e o encontro exigia mesmo discrição absoluta. O novo local sugerido foi o VIP Grand Hotel, a pouco mais de 3 km do Sheraton. Advogada e Macedo seguiram de imediato a pé para lá. Chegaram por volta das 15h15 e aquela estranha tarde de 7 de janeiro passado só agora tinha começado.