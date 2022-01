O ataque de Luís Filipe Vieira e do Rei dos Frangos ao Benfica

De acordo com os comentários do "Tripadvisor", a vitela estufada é uma das especialidades do restaurante "Bom de Veras", na Rua Abranches Ferrão, em Lisboa. Foi aí que no dia 1 de julho de 2021, uma semana antes de terem sido detidos na "Operação Cartão Vermelho, Luís Filipe Vieira, José António Santos e Tiago Veira almoçaram na companhia, entre outros, de Álvaro Neves, gestor do Novo Banco, e de António Pires de Andrade, o nome indicado recentemente pelo "Rei dos Frangos" para administrador da SAD do Benfica.



Naquele dia, uma equipa da Autoridade Tributária e da PSP vigiou de perto os movimentos dos suspeitos que, dias antes, tinham combinado ao telefone uma reunião num escritório na rua Abranches Ferrão, seguida de um almoço.



O encontro, de acordo com as escutas telefónicas do processo, foi mais um passo na estratégia de Luís Filipe Vieira e José António dos Santos na parceria que ambos desenvolveram para compra de ativos ao Novo Banco. Isto mesmo resulta de uma conversa entre Pires de Andrade e José António Santos na manhã do dia 1 de julho de 2021, na qual o primeiro perguntou se seria "preciso um projetor para a reunião", ao que o dono da Avibom respondeu não ser necessário, porque só iriam "falar daquilo que compraram ao Novo Banco".