Operação Prolongamento falhou alvo prioritário

Estava tudo montado para a sigilosa ação de busca do processo Prolongamento (o caso que visa o empresário Pedro Pinho, vários negócios de transferências de jogadores e altos responsáveis do FC Porto) avançar numa quarta-feira, no passado dia 9 de novembro, mas a operação teve de ser antecipada dois dias e poderá ter sido esse o fator decisivo que levou os investigadores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Autoridade Tributária (AT) a falharem um alvo que era considerado prioritário: o advogado Mário dos Santos Paiva.