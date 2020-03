Os dados oficiais mostram uma descida no número de queixas de violência doméstica no final da primeira semana de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. À primeira vista e tendo em conta que por todo o país há vítimas fechadas em casa com agressores, pode parecer surpreendente. Mas Daniel Cotrim da Associação de Apoio à Vítima (APAV) diz que isso tem uma explicação. "É compreensível. Só passámos a primeira semana. Foi a preparação para o confinamento. Vem aí uma fase crítica", avisa.

Daniel Cotrim fala numa "falsa calma, que tem que ver com este período de preparação". Passado um primeiro momento em que se multiplicaram as longas filas à porta dos supermercados vem aí uma segunda fase da quarentena, defende o psicólogo e terapeuta familiar. "Agora é que vamos começar a ficar mais virados para dentro", diz, explicando que este "é o momento dos vizinhos". Ou seja, com toda a gente fechada em casa, cabe a quem vive ao lado estar atento, não ignorar os sinais e alertar as autoridades, até por que a vítima pode ter ainda mais medo de pedir ajuda do que o habitual.

"O que estamos a fazer é apelar, apelar, apelar. Apelar à responsabilidade dos vizinhos. Não podemos contar até dez e esperar que pare quando ouvimos barulhos. Está a acontecer, chamamos a polícia", pede Cotrim, que se diz preocupado com a situação gerada por esta pandemia de covid-19 e com o efeito que poderá ter sobre o que considera ser a "pandemia de violência doméstica" com que o país já vivia.



Se as vítimas estão mais limitadas na possibilidade de pedir ajuda, Daniel Cotrim diz que uma ideia pode ser "pedir ajuda a um filho para que contacte um amigo pelas redes sociais para chamar o 112". "Temos de criar redes de solidariedade. As redes sociais podem ajudar a salvar vidas", afirma o técnico da APAV.

Outra solução é a que foi pensada pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade: um poster que se pode imprimir para pôr nas escadas dos prédios, com conselhos sobre como agir perante a violência doméstica em período de quarentena e os contactos – o telefone 800 202 148 ou o violência.covid@cig.gov.pt – que podem ser usados para obter ajuda.







Os conselhos da Secretaria de Estado também passam por dar aos vizinhos um papel fundamental no combate a este crime, apelando a que as vítimas combinem "códigos de emergência" com quem vive por perto para comunicar situações de perigo e que identifiquem "membros da família, vizinhança e pessoas amigas que possam acolher e ajudar".



Na APAV, para já está suspenso o acompanhamento presencial por causa da pandemia do novo coronavírus, mas Daniel Cotrim diz que esse tipo de apoio poderá ser prestado tendo em conta a avaliação da situação concreta.



Na PSP está a ser feito o acompanhamento habitual às situações que já estavam sinalizadas, mas o porta-voz desta força de segurança, Intendente Bugalho Carocha, garante à SÁBADO que a polícia está "atenta e sensível ao problema" que pode constituir ter famílias obrigadas a passar longos períodos de tempo fechadas em casa.



"É natural que haja um acumular de tensões", admite Bugalho Carocha, que fala no apelo que também a PSP tem feito. "Temos reforçado junto dos vizinhos a importância de estarem atentos e reportarem situações de barulhos e discussões", descreve, explicando que não se está a fazer uma monitorização mais apertada porque é preciso "saber gerir a intervenção para não aumentar as tensões".



Por agora, os dados oficiais da PSP sobre violência doméstica revelam "uma tendência de diminuição" nas queixas. "Apenas na comparação entre a segunda quinzena de fevereiro e a primeira de março se verifica um aumento de 1%. Nas demais janelas temporais verifica-se uma diminuição entre 4% e 5%.", diz à SÁBADO fonte oficial da PSP.



"Isto é tudo novo, não há estudos que expliquem isto", comenta Daniel Cotrim, que acha que até em "famílias nas quais normalmente não há conflitos, o contacto permanente vai gerar conflitos", pelo que é expectável que estes números se alterem rapidamente.



E não é só a violência em contexto de casal que preocupa o psicólogo da APAV. "Estar com as crianças em casa é para muitas famílias uma fonte de stress e isso pode fazer a aumentar a violência contra as crianças. Mas também as pessoas mais velhas e os portadores de deficiência estarão numa situação de ainda maior vulnerabilidade".



"Isto para os agressores é uma lua de mel, porque a agressão passa por um desejo de controlo e neste contexto o controlo é muito maior e a agressão sexual, por exemplo, pode acontecer muito mais vezes", alerta.