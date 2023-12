Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os resultados do PISA 2022 mostram uma quebra nas aprendizagens dos alunos portugueses mais agressiva do que a média dos outros países da OCDE em todos os domínios: leitura, matemática e ciência. Afonso Mendonça Reis, especialista em políticas de educação, lembra que os resultados do PISA não significam que está tudo perdido, mas que "é necessário um nível de ambição proporcional à gravidade do problema" para o resolver.